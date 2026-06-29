Владимир Путин, фото: www.kremlin.ru
Политика

Путин: Удары по энергообъектам РФ не влияют на ситуацию на фронте

Алексей Самохин
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Атаки противника на российскую энергетическую инфраструктуру создают определённые проблемы и привели к возникновению временного дефицита, однако эти трудности не носят критического характера. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги совещания с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны.

По словам главы государства, все повреждённые гражданские объекты восстанавливаются оперативно, а сама энергосистема демонстрирует стабильность и большой запас прочности. Для полного устранения дефицита на рынке топлива поставлены задачи по ускоренному выводу предприятий из ремонтов и налаживанию необходимого объёма импорта. Кроме того, приоритетом является надёжное прикрытие критической инфраструктуры. Для этого планируется существенно нарастить производство востребованных средств ПВО, оперативно поставлять их в войска и совершенствовать технологии с учётом новых европейских беспилотников, которые использует противник. Главной целью этой работы президент назвал защиту гражданского населения и минимизацию ущерба для промышленности.

Владимир Путин подчеркнул, что террористические вылазки противника нацелены преимущественно на подпитку информационной операции, направленной на раскол российского общества. При этом глава государства отдельно отметил принципиальный момент: любые удары по гражданской инфраструктуре абсолютно не влияют на положение дел на линии боевого соприкосновения и не остановят наступление российских войск.

Отдельно в ходе беседы была затронута тема снабжения Крымского полуострова. Ежемесячная потребность Крыма и Севастополя в энергоносителях составляет 70 тысяч тонн. На текущий момент в регионе сформирован запас на несколько дней. Президент заверил, что все потребности полуострова будут полностью обеспечены за счёт наращивания поставок как по сухопутному коридору, так и морским путём.

Касаясь темы дипломатических контактов, Владимир Путин подтвердил, что взаимодействие по вопросу урегулирования ситуации на Украине продолжается сразу по нескольким непубличным каналам. С противоположной стороны поступают не только прежние запросы о краткосрочной остановке боевых действий или встрече с главой киевского режима, но и новые инициативы.

Среди свежих предложений Киева президент выделил два пункта:

  • Взаимный отказ от ударов вглубь территорий. По оценке российского лидера, эта идея вызвана тем, что ответные удары Вооружённых сил РФ по объектам на Украине являются гораздо более мощными и разрушительными для киевского режима.
  • Ограничение зоны боевых действий четырьмя регионами. Киев предлагает вести бои исключительно в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, остановив столкновения на всех остальных участках. Владимир Путин пояснил, что такая мера позволит ВСУ в условиях катастрофического дефицита личного состава высвободить подразделения из Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей для их переброски на ключевые направления.

Глава государства подчеркнул, что спасение киевского режима не входит в планы России, хотя Москва без иронии и внимательно изучает каждое поступающее предложение. Одновременно с этим российская сторона учитывает риски возможных отвлекающих атак со стороны украинских спецподразделений, призванных рассредоточить силы РФ и помешать выполнению главной задачи — полному освобождению Донбасса и Новороссии.

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