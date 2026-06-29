Студенту РГУ нужно 4 миллиона на лечение, объявлен сбор средств

Ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Дмитрий Боков обратился к жителям региона с просьбой о помощи. Студент 3-го курса факультета экономики, социологии и управления (ФЭСУ) Сергей Сускин борется с серьезным заболеванием, и ему срочно требуется дорогостоящее лечение.

По словам ректора, на лечение студенту необходимо почти 4 миллиона рублей. Дмитрий Боков лично обратился к общественности с призывом не оставаться равнодушными и поддержать молодого человека в трудной ситуации.

«В нашей университетской семье случилась беда. Сергей учится с нами, он часть нашего университета. Мы всегда гордимся успехами студентов, но сейчас наша главная задача — поддержать его в беде. Прошу каждого не оставаться равнодушным», — подчеркнул ректор РГУ.

Помочь может каждый желающий — для этого достаточно перейти по ссылке и сделать пожертвование на любую доступную сумму.

Дмитрий Боков выразил уверенность в том, что университетское сообщество не оставит своего студента в беде.

«Я верю, что РГУ — это семья, а в семье не бросают своих. Мы справимся», — отметил он.

Рязанцев призывают проявить солидарность и помочь молодому человеку справиться с тяжелым заболеванием. Любая финансовая поддержка может стать важным вкладом в спасение жизни студента.