Три человека погибли в результате пожаров в Рязанской области за неделю

Главное управление МЧС России по Рязанской области опубликовало сводку о пожарах и чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории региона за период с 22 по 28 июня.

За семь дней на территории Рязанской области было ликвидировано 52 пожара: 22 загорания сухой травы — наиболее распространенная причина выездов, 21 загорание мусора и 9 техногенных пожаров.

В результате огненной стихии уничтожено и повреждено 6 строений, а также 1 единица техники. К сожалению, неделя унесла жизни трех человек.

В селе Большие Поляны Старожиловского муниципального округа произошел пожар в жилом доме. Огнем были охвачены строения на площади 100 квадратных метров. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины, оба 1957 года рождения.

В тот же день в селе Засечье Спасского муниципального округа произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В результате возгорания погиб мужчина 1976 года рождения.