Фото с сайта администрации Рязани
Общество

В Рязани выпустились 2 663 школьника, из них 271 — золотые медалисты и 34 стобальника

Анастасия Мериакри
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27 июня в школах Рязани состоялись торжественные выпускные вечера. Этот день стал важным и волнующим событием для 2 663 одиннадцатиклассников, завершивших учебу и получивших аттестаты о среднем общем образовании.

Особых успехов в учебе добились 459 выпускников. 271 школьник окончил школу с золотой медалью «За особые успехи в учении» — это наивысшая награда для выпускников, подтверждающая их выдающиеся академические достижения на протяжении всех лет обучения. Еще 188 одиннадцатиклассников удостоились серебряной медали за высокие результаты в учебе.

Отдельного внимания заслуживают результаты Единого государственного экзамена. 34 рязанских выпускника продемонстрировали блестящие знания и набрали максимальные 100 баллов по различным предметам. Среди них — математика, физика, химия, литература и русский язык.

Поздравляем всех выпускников с окончанием школы! Впереди у них новые горизонты — поступление в вузы, выбор профессии и начало взрослой самостоятельной жизни.

Фото с сайта администрации Рязани
Фото с сайта администрации Рязани
Фото с сайта администрации Рязани

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