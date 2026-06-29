В Дядьково начали возведение первой опоры будущего моста через Оку

В Рязанской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается масштабное строительство моста через реку Оку. По данным на конец июня 2026 года, строительная готовность объекта составляет 24,3%.

Работы по возведению мостового перехода через Оку стартовали в апреле 2025 года. На объекте ежедневно задействовано свыше 250 специалистов, которые трудятся в две смены. Такой режим позволяет поддерживать высокий темп строительных работ и строго следовать утвержденному графику реализации проекта.

На правом берегу, в районе населенного пункта Дядьково, строители приступили к устройству шкафной стенки — первой опоры будущего моста. Эта конструкция играет важнейшую роль: она воспринимает нагрузки от пролетного строения и обеспечивает устойчивость переходной зоны мостового перехода.

Параллельно специалисты начали армирование межбалочных швов. Этот этап критически важен для обеспечения долговечности и надежности мостового полотна. Также на объекте осуществляется монтаж монолитных опор — ключевых несущих элементов будущей переправы.

Возведение моста через Оку планируется завершить в 2029 году. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, при этом длина самого мста через реку — 1,1 км. Новый мстовой переход станет важной частью транспортной инфраструктуры региона и значительно улучшит связность территорий.