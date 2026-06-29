В Рязанской области 30 июня потеплеет до +29°С

В Рязанской области 30 июня синоптики прогнозируют комфортную летнюю погоду с существенным суточным перепадом температур.

По данным метеорологов, в регионе ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется — день и ночь пройдут преимущественно без дождей, что создает отличные условия для отдыха на свежем воздухе.

Ветер будет дуть северо-западного и северного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Такой ветер обеспечит приятную прохладу в жаркие часы и не будет доставлять дискомфорта.

Днем воздух прогреется до +24…+29°С, что соответствует комфортным летним значениям. Ночью термометры покажут +9…+14°С.