Правнук Брежнева потерял деньги на криптобирже и ушел добровольцем на СВО

45-летний Антон Милаев, являющийся правнуком бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, ушел добровольцем на специальную военную операцию после серии финансовых неудач. По информации канала Mash, в настоящее время он числится без вести пропавшим в зоне проведения СВО.

Антон Милаев приходится правнуком Леониду Брежневу через деда Александра — сына Евгения Милаева, первого мужа Галины Брежневой. Поскольку Галина Брежнева официально удочерила детей своего супруга, они юридически получили статус внуков Генсека, а Антон — правнука.

По данным канала Mash, жизнь родственника высокопоставленного советского политика складывалась непросто. С 2014 года Антон работал водителем такси. В 2016 году его отец через суд выписал сына из квартиры, и мужчина остался без собственного жилья.

В 2022 и 2023 годах Милаев неоднократно брал микрозаймы на суммы от 15 до 30 тысяч рублей, пытаясь решить финансовые проблемы.

Осенью 2024 года Антон решил улучшить свое материальное положение через криптовалютные инвестиции. Он выбрал платформу, которая предлагала пользователям токены с долей в вычислительных мощностях для добычи биткоина и обещала пассивный доход от майнинга.

Однако площадка не имеет никаких правовых лицензий. Пользователи массово обвиняют платформу в мошенничестве: люди жалуются на блокировку банковских карт и невозможность вывести средства. По всей видимости, Милаев также стал жертвой этой схемы и потерял вложенные деньги.

В 2025 году, оказавшись в сложной финансовой ситуации, Антон Милаев принял решение уйти на фронт добровольцем. По последним данным, в своей воинской части он числится без вести пропавшим.