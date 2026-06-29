В Рязанской области 10 магазинов оштрафованы за продажу алкоголя в День студента

Сотрудники полиции Рязанской области провели комплексные оперативно-профилактические мероприятия в пятницу и выходные дни. Масштабные рейды были направлены на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением миграционного законодательства и пресечение незаконной продажи алкогольной продукции.

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 120 граждан. Также было выявлено и пресечено 10 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

Особое внимание полицейские уделили проверке лиц, находящихся в розыске. За выходные дни стражи порядка задержали 6 человек, которые разыскивались на федеральном уровне за совершение различных преступлений.

27 июня, в Международный день студента, на территории Рязанской области действовал запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Сотрудники подразделений исполнения административного законодательства провели специальные рейды по проверке соблюдения этих ограничений. По опыту прошлых лет полицейские знают, что не все продавцы соблюдают региональные ограничения, поэтому проверки проводятся особенно тщательно.

В ходе рейдов полицейские проверили ряд магазинов и торговых павильонов. Было выявлено 10 фактов незаконной продажи алкоголя. Из оборота изъято 52 литра спиртных напитков, которые реализовывались вопреки требованиям законодательства.

В Рязани нарушения зафиксированы в следующих локациях: на улицах Пушкина, Качевская, Сельских Строителей и Культуры, а также на Касимовском шоссе и Первомайском проспекте. В районах — Михайловском, Рязанском, Шацком и Сасовском

По всем фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят серьезные штрафные санкции.

Полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия и напоминают предпринимателям о необходимости строгого соблюдения регионального законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.