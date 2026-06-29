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Новости России

Пляжи Анапы затянуло водорослями, туристы жалуются на неприятный запах

Анастасия Мериакри
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Курортный сезон в Анапе омрачился массовой жалобой отдыхающих на состояние пляжей. Береговая линия города оказалась затянута водорослями, что создает серьезные неудобства для туристов, сообщает канал Shot.

По словам отдыхающих, тина покрыла практически всю береговую линию. Чистая морская вода начинается лишь в нескольких десятках метров от берега, что вынуждает туристов преодолевать значительное расстояние через заросли водорослей, чтобы искупаться.

Многие жалуются на резкий неприятный запах, который исходит от разлагающейся органики. Ситуация напоминает болото, что совсем не соответствует ожиданиям от морского отдыха.

Несмотря на дискомфорт, некоторые отдыхающие нашли в ситуации положительную сторону. Часть туристов не только не смущается наличием тины, но и сознательно принимает «ванны» из водорослей, утверждая, что это полезно для здоровья. Подобные процедуры, по их мнению, оказывают благотворное влияние на кожу и организм в целом.

Представители местных властей подчеркивают, что нефтепродуктов в море не обнаружено — ситуация вызвана естественным цветением водорослей, которое периодически происходит в черноморских водах.

Работы по очистке пляжей ведутся в усиленном режиме. Специальная техника и рабочие регулярно убирают водоросли с береговой линии. Кроме того, на пляжи подсыпают свежий песок, чтобы улучшить ситуацию с покрытием и сделать отдых более комфортным для туристов.

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