Беспилотник сбит над Рязанской областью днём 29 июня

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что днем 29 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией региона.
По словам главы региона, инцидент обошелся без серьезных последствий. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков, подчеркнув эффективную работу систем ПВО.
Сбитый над Рязанской областью беспилотник стал частью масштабной атаки на российскую территорию. По данным Министерства обороны РФ, в период с 7:00 до 14:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Атака охватила обширную географию: Белгородская область, Брянская область, Курская область, Орловская область, Тульская область, Калужская область, Рязанская область, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, Акватории Черного и Азовского морей