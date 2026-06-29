Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Беспилотник сбит над Рязанской областью днём 29 июня

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что днем 29 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией региона.

По словам главы региона, инцидент обошелся без серьезных последствий. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков, подчеркнув эффективную работу систем ПВО.

Сбитый над Рязанской областью беспилотник стал частью масштабной атаки на российскую территорию. По данным Министерства обороны РФ, в период с 7:00 до 14:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Атака охватила обширную географию: Белгородская область, Брянская область, Курская область, Орловская область, Тульская область, Калужская область, Рязанская область, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, Акватории Черного и Азовского морей

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Пляжи Анапы затянуло водорослями, туристы жалуются на неприятный запах
Следующая статья
Евгений Миллер и Александр Обласов сыграют напарников в новом детективе «Толстый и Тонкий»

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+).
Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Интересное

 «Отрубить голову дракону»: сын Жириновского раскрыл тайное пророчество отца

Украина — только начало. Главная цель — Лондон. Именно там находится «голова дракона». Что сделать России, чтобы пришла победа?
Новости России

Журналисты проехали по М-4 и рассказали о ситуации с бензином на пути к морю

Корреспонденты «Российской газеты» проехали по нескольким участкам главной трассы...
Новости России

Бабушка раскрыла детали убийства 12-летней внучки на кладбище в Кемерово

Девочка, тело которой нашли на кладбище в Кемерове, в...
Темы
Общество

В Минэкономразвития Рязанской области объяснили перебои с бензином на заправках

На многих автозаправочных станциях наблюдается нехватка бензина, а в некоторых местах введены временные ограничения на его продажу.
Происшествия

Рязанец получил доступ к Госуслугам чужого человека, чтобы открыть виртуальную карту

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина решил незаконно обогатиться. Он добыл контактные и паспортные данные незнакомого ему человека.
Новости России

Концертный директор Пугачевой рассказала о состоянии ее здоровья после операций на сердце

Елена Чупракова, концертный директор Аллы Пугачевой, отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о состоянии здоровья певицы. Ранее сообщалось, что 77-летняя примадонна перенесла две операции на сердце.
Общество

Рязанская компания выплатит 190 тысяч рублей работнице, уволенной из-за конфликта с главбухом

28 апреля 2025 года рязанка была уволена из организации в связи с сокращением штата работников. Однако женщина не согласилась с официальной формулировкой и обратилась в суд.
Новости кино и ТВ

Евгений Миллер и Александр Обласов сыграют напарников в новом детективе «Толстый и Тонкий»

Телеканал НТВ дал старт производству нового многосерийного детектива под рабочим названием «ТТ». Главные роли в проекте достались популярным актерам Евгению Миллеру и Александру Обласовым.
Новости России

Пляжи Анапы затянуло водорослями, туристы жалуются на неприятный запах

Курортный сезон в Анапе омрачился массовой жалобой отдыхающих на состояние пляжей. Береговая линия города оказалась затянута водорослями, что создает серьезные неудобства для туристов.
Происшествия

В Рязанской области 10 магазинов оштрафованы за продажу алкоголя в День студента

В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 120 граждан. Также было выявлено и пресечено 10 нарушений миграционного законодательства.
Новости России

Правнук Брежнева потерял деньги на криптобирже и ушел добровольцем на СВО

45-летний Антон Милаев, являющийся правнуком бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, ушел добровольцем на специальную военную операцию после серии финансовых неудач.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье