Фото: телеканал НТВ
Новости кино и ТВ

Евгений Миллер и Александр Обласов сыграют напарников в новом детективе «Толстый и Тонкий»

Анастасия Мериакри
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Телеканал НТВ дал старт производству нового многосерийного детектива под рабочим названием «ТТ» (16+). Главные роли в проекте достались популярным актерам Евгению Миллеру и Александру Обласовым. Режиссером-постановщиком картины выступил Павел Дроздов, а съемочный процесс развернулся на локациях в Твери и Тверской области.

Центральные персонажи истории — сотрудники уголовного розыска. Капитан Роман Норов (Евгений Миллер) успешно проводит операцию под прикрытием, благодаря чему банда преступников во главе с авторитетом по кличке Бурый (Максим Дрозд) оказывается за решеткой. За эту заслугу Норов получает звание майора и перевод в родной город.

Там его напарником становится капитан Николай Штыров (Александр Обласов). Контрастный дуэт настолько впечатляет начальницу угрозыска Валентину Казанцеву (Юлия Такшина), что она дает им ироничное прозвище «Толстый и Тонкий», которое быстро сокращается до аббревиатуры «ТТ». Примечательно, что Штыров на самом деле не страдает лишним весом, а лишь кажется крупным на фоне худощавого Норова.

Героям предстоит столкнуться сразу с двумя серьезными противниками. Местный бизнесмен Горохов (Андрей Иванов), имеющий связи с криминалом, планирует снести жилые кварталы в центре города ради строительства торгового центра. Майор Норов встает на защиту местных жителей, что вызывает гнев застройщика. Параллельно из мест лишения свободы продолжает мстить Бурый, который отправляет за Норовым безжалостного киллера по кличке Жёлудь (Артём Кобзев).

Исполнитель главной роли Евгений Миллер отметил, что сериал поднимает глубокие темы поиска себя и баланса между работой, семьей и дружбой. Актер также поделился забавными подробностями со съемок, отметив особенно удачную и смешную сцену в сауне, которая точно запомнится зрителям. При этом Миллер признался, что физические нагрузки в экшен-сценах даются ему все сложнее с возрастом.

Режиссер Павел Дроздов подчеркивает, что «ТТ» — это не просто стандартный боевик, а личная и очень честная история о человеке, который слишком долго жил под чужой маской. По словам постановщика, в фильме есть место и адреналину, и мужской грусти, и светлому юмору, а главный посыл картины — это надежда и сохранение человеческого достоинства.

Фото: телеканал НТВ
Фото: телеканал НТВ
Фото: телеканал НТВ
Фото: телеканал НТВ

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