Доходы Рязани за 2025 год превысили 26 млрд рублей, а налоговые поступления выросли на полмиллиарда

Рязанская городская Дума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Доходы города составили 26,2 млрд рублей, расходы — 27,2 млрд рублей. В течение года корректировки вносились семь раз.

Бюджет сохранил программную структуру: на 19 муниципальных программ направлено 26,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы достигли 9,54 млрд рублей — это на 490 млн больше, чем годом ранее, а плановые назначения перевыполнены на 1,3%.

Предварительно отчет заслушали на профильных комитетах и публичных слушаниях. Помимо этого, депутаты одобрили годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.