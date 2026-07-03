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Новости России

Министерство обороны России сообщило об ударах по Украине

Алексей Самохин
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Министерство обороны России сообщило об ударах по военным объектам на территории Украины в период с 27 июня по 3 июля.

По данным ведомства, за неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов. В Минобороны заявили, что действия стали ответом на атаки по гражданским объектам на территории России.

Как уточнили в ведомстве, под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, а также склады боеприпасов и горючего.

Кроме того, по информации министерства, поражены площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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