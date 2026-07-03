Власть и политика

«Новые люди» выдвинули Дарью Кислицыну кандидатом в депутаты Госдумы по Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Партия «Новые люди» выдвинула эксперта-регионалиста, кандидата политических наук Дарью Кислицыну кандидатом в депутаты Государственной Думы IX созыва от Рязанской области. Решение было принято на предвыборном съезде партии, где утверждены кандидаты на предстоящие выборы в российский парламент.

Для Дарьи Кислицыной участие в кампании стало логичным продолжением многолетней профессиональной деятельности, посвященной развитию российских регионов. Более 12 лет она занимается вопросами пространственного развития, городской среды, поддержки общественных инициатив и формирования долгосрочных стратегий развития территорий. Сегодня Дарья Кислицына возглавляет департамент по работе с регионами АНО «Экспертный институт социальных исследований».

По инициативе Дарьи Кислицыной реализуется новый федеральный проект партии «Новые люди» «Городские решения». Проект помогает жителям пройти путь от идеи до реализованного проекта, знакомит с современными механизмами взаимодействия с органами власти и объединяет активные городские сообщества. За первый месяц реализации проект уже стартовал в 30 регионах России, в том числе и в Рязани.

По словам Дарьи Кислицыной, Рязанская область обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития благодаря сильной промышленной базе, богатому историко-культурному наследию и активным жителям.

«Для меня большая честь представлять Рязанскую область. Это регион с богатой историей, сильными промышленными традициями и серьезным человеческим капиталом. Сегодня особенно важно, чтобы такие территории становились не только объектами федеральной политики, но и полноценными участниками формирования общенациональной повестки. Именно в регионах рождаются инициативы, которые затем становятся лучшими практиками для всей страны», — отметила Дарья Кислицына.

По мнению эксперта, сильная региональная политика строится на доверии между обществом и властью, долгосрочном планировании и внимании к запросам людей.

«На протяжении многих лет я работаю с регионами России и каждый раз убеждаюсь: сильная страна начинается с сильных регионов. Там, где жители готовы брать ответственность за развитие своих городов, а власть умеет слышать и поддерживать инициативу, появляются самые устойчивые изменения. Именно этот тезис закреплен в программе партии «Новые люди» и именно такую модель развития я считаю главным ориентиром своей будущей работы», — подчеркнула Дарья Кислицына.

Также утверждены кандидаты от «Новых людей» по одномандатным избирательным округам. Сергей Толмачёв — политтехнолог и финалист конкурса «Лидеры России. Политика», пойдёт по 157-му Рязанскому избирательному округу. А предприниматель из Рязани Иван Никитичев — по 158-му Скопинскому избирательному округу.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Генерал рассказал, откуда запустили дроны по Подмосковью
Следующая статья
Синоптики предупредили об изменении погоды в Рязани в ближайшие выходные

Популярные материалы

Интересное

Европа в огне, не надо было злить Россию: сбывается пророчество Нострадамуса, которого так боится Запад

Рекордная жара в Европе вновь заставила говорить о древнем предсказании Нострадамуса и библейских знамениях.
Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус Минск — Анапа

В момент атаки в салоне автобуса, следовавшего по маршруту Минск — Анапа, находились 14 человек: 12 пассажиров и два сменных водителя.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны по Подмосковью

Подмосковье в ночь на 3 июля снова пытались атаковать беспилотники. Генерал-майор Сергей Липовой рассказал, откуда летели дроны и почему почти ни один из них не долетел до цели.
Интересное

«Начинается самое страшное»: астролог Драган раскрыла тревожный прогноз до 2029 года

Мы вступаем в эпоху борьбы за будущее мира. И эта борьба не будет простой — развал системы, кризисы и глобальный перелом.
Темы
Новости России

Министерство обороны России сообщило об ударах по Украине

По данным ведомства, за неделю Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов.
Общество

Центр Рязани остался без света днём 3 июля

Сейчас аварийные бригады определяют и локализуют поврежденные участки сети. После этого энергетики приступят к восстановлению электроснабжения.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Мастер Игры»  T-killah придумает невероятный план

Пресс-служба телеканала ТНТ анонсировала новый выпуск шоу «Мастер Игры» (16+), который выйдет в эфир в субботу, 4 июля, в 18.30.
Погода

Синоптики предупредили об изменении погоды в Рязани в ближайшие выходные

Выходные в Рязанской области обещают быть беспокойными: синоптики предупреждают о грозах, граде и усилении ветра. Уже 5 июля столбики термометров опустятся на несколько градусов — самое время скорректировать планы на отдых.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны по Подмосковью

Подмосковье в ночь на 3 июля снова пытались атаковать беспилотники. Генерал-майор Сергей Липовой рассказал, откуда летели дроны и почему почти ни один из них не долетел до цели.
Транспорт и дороги

Двух мотоциклистов без прав остановили в Рязанском округе

В ходе рейда полицейские выявили и остановили 16-летнего и 17-летнего подростков, которые управляли транспортным средством. Нарушителей отстранили от управления, а транспортные средства отправили на штрафстоянку.
Транспорт и дороги

В Рязани почти на полтора месяца перекроют движение по улицам Новикова-Прибоя и Луговой

Временный запрет на проезд вводится из-за проведения капитального ремонта теплотрассы.
Новости кино и ТВ

Розовые, фисташковые или оранжевые: кто найдёт «Сокровища императора» в финале проекта на ТНТ?

В финале оказались три звёздные пары: розовые Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, оранжевые Павел Деревянко с женой Зоей и фисташковые Екатерина Моргунова с подругой Кристиной Арушановой.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье