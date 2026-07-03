«Новые люди» выдвинули Дарью Кислицыну кандидатом в депутаты Госдумы по Рязанской области

Партия «Новые люди» выдвинула эксперта-регионалиста, кандидата политических наук Дарью Кислицыну кандидатом в депутаты Государственной Думы IX созыва от Рязанской области. Решение было принято на предвыборном съезде партии, где утверждены кандидаты на предстоящие выборы в российский парламент.

Для Дарьи Кислицыной участие в кампании стало логичным продолжением многолетней профессиональной деятельности, посвященной развитию российских регионов. Более 12 лет она занимается вопросами пространственного развития, городской среды, поддержки общественных инициатив и формирования долгосрочных стратегий развития территорий. Сегодня Дарья Кислицына возглавляет департамент по работе с регионами АНО «Экспертный институт социальных исследований».

По инициативе Дарьи Кислицыной реализуется новый федеральный проект партии «Новые люди» «Городские решения». Проект помогает жителям пройти путь от идеи до реализованного проекта, знакомит с современными механизмами взаимодействия с органами власти и объединяет активные городские сообщества. За первый месяц реализации проект уже стартовал в 30 регионах России, в том числе и в Рязани.

По словам Дарьи Кислицыной, Рязанская область обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития благодаря сильной промышленной базе, богатому историко-культурному наследию и активным жителям.

«Для меня большая честь представлять Рязанскую область. Это регион с богатой историей, сильными промышленными традициями и серьезным человеческим капиталом. Сегодня особенно важно, чтобы такие территории становились не только объектами федеральной политики, но и полноценными участниками формирования общенациональной повестки. Именно в регионах рождаются инициативы, которые затем становятся лучшими практиками для всей страны», — отметила Дарья Кислицына.

По мнению эксперта, сильная региональная политика строится на доверии между обществом и властью, долгосрочном планировании и внимании к запросам людей.

«На протяжении многих лет я работаю с регионами России и каждый раз убеждаюсь: сильная страна начинается с сильных регионов. Там, где жители готовы брать ответственность за развитие своих городов, а власть умеет слышать и поддерживать инициативу, появляются самые устойчивые изменения. Именно этот тезис закреплен в программе партии «Новые люди» и именно такую модель развития я считаю главным ориентиром своей будущей работы», — подчеркнула Дарья Кислицына.

Также утверждены кандидаты от «Новых людей» по одномандатным избирательным округам. Сергей Толмачёв — политтехнолог и финалист конкурса «Лидеры России. Политика», пойдёт по 157-му Рязанскому избирательному округу. А предприниматель из Рязани Иван Никитичев — по 158-му Скопинскому избирательному округу.