Герой России из Рязани вошёл в пятёрку лидеров списка «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на XXIII Съезде партии назвал первую пятёрку федерального списка кандидатов на выборы в Государственную Думу. В него вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и Герой России Владислав Головин.

Выступая на пленарном заседании съезда, Медведев отметил, что до Единого дня голосования остаётся около 12 недель, а решение о будущем составе парламента предстоит принять гражданам страны.

По его словам, федеральный список возглавили люди, которых знает вся Россия благодаря их профессиональной деятельности и патриотической позиции. Речь идёт о представителях разных поколений и сфер деятельности, которые, как подчеркнул председатель партии, защищают интересы страны в дипломатии, социальной сфере, на информационном направлении и в зоне боевых действий.

Для Рязанской области особое значение имеет включение в первую пятёрку Владислава Головина. Герой России известный также по позывному «Струна», закончил Рязанское десантное училище, некоторое время жил в Рязани. Можно сказать, что именно в Рязани Владислав начинал политическую карьеру. Сейчас он возглавляет Главный штаб движения Юнармия.

XXIII Съезд «Единой России» проходит 28 июня в Москве. На первом этапе партийного форума утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее претендентов определили в ходе предварительного голосования, участие в котором приняли более 10 миллионов человек.

На съезде продолжается обсуждение предложений в Народную программу партии. Её окончательную редакцию планируют принять в августе на втором этапе съезда.