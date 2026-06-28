Павел Малков поддержал призыв Путина чаще встречаться с людьми

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на XXIII Съезде партии Единая Россия. Глава региона заявил, что полностью поддерживает подход, который обозначил президент в преддверии выборов.

Во время съезда Владимир Путин пожелал партии успехов на предстоящем голосовании и обозначил ключевые задачи на ближайший период. Президент подчеркнул, что главным преимуществом «Единой России» остаются близость к людям, ответственность и способность добиваться конкретных результатов.

Особое внимание глава государства уделил работе с гражданами. По его словам, представителям власти необходимо меньше времени проводить в кабинетах и мессенджерах и чаще лично общаться с людьми, чтобы лучше понимать их проблемы и запросы.

Павел Малков отметил, что именно такой формат работы позволяет находить решения, которые действительно востребованы жителями.

«Именно так появляются решения Народной программы, которые нужны людям», — написал губернатор в мессенджере «Макс».

XXIII Съезд «Единой России» проходит 28 июня в Москве. На нем партия утверждает списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы и обсуждает предложения для обновления Народной программы.