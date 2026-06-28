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 «Отрубить голову дракону»: сын Жириновского раскрыл тайное пророчество отца

Валерия Мединская
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни намекал, что целью России должен стать Лондон. Об этом рассказал младший сын политика Олег. По его словам, только кардинальные меры помогут навсегда завершить наш с Западом конфликт.

О чём гласит тайное пророчество покойного политика о судьбе России и Европы? В смысле его слов разбирались журналисты News.ru.

«Париж брали — ничего не изменилось»

Сын политика поделился с журналистами словами отца, которые тот говорил много лет назад. Жириновский был уверен: останавливаться на Украине нельзя.

«Отец говорил: надо идти до Лондона. Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте», — привёл собеседник слова отца.

По мнению Жириновского, Великобритания является главным вдохновителем антироссийских настроений в Европе. Именно оттуда, как считал политик, исходит основная угроза. И пока этот центр влияния не будет уничтожен, мир на континенте не наступит.

Олег Жириновский о европейских политиках и Путине

Сам Олег Владимирович скептически высказался о европейских политиках. По его словам, они подталкивают народы своих стран к конфликту с Россией. Работу президента Российской Федерации он оценил максимально положительно.

«Думаю, до конца года ничего не поменяется. Судя по тому, какие люди приходят к власти в Европе, один же хуже другого… В нашей стране, по счастью, есть Владимир Путин. Я бы хотел, чтобы он управлял Россией ещё много-много лет. Потому что он обеспечивает спокойствие, сохраняет страну, у него очень трудная работа. Очень много работы предстоит ещё в нашей стране сделать», — заключил собеседник.

Что это значит для России

Пророчество Жириновского о Лондоне звучит всё более актуально на фоне текущих событий. Великобритания остаётся самым ярым поставщиком вооружения Украине. И самым ярым критиком российской политики.

Если следовать логике покойного лидера ЛДПР, завершение специальной военной операции возможно только после того, как будет нейтрализован главный источник угрозы. То есть Лондон. А до тех пор конфликт будет продолжаться.

Сегодня эксперты говорят о том же. Но Жириновский предупреждал об этом задолго до начала специальной военной операции. Как и во многих других случаях, его пророчество может оказаться точным. Но в любом случае покажет жизнеспособность слов политика только время. Однако то, что Великобритания приняла на себя важнейшую роль в противостоянии России и Запада, отрицать уже невозможно.

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