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Новости России

Появилась новая жертва в районе Манской петли, где исчезла семья Усольцевых

Никита Рязанцев
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В районе Манской петли в Красноярском крае, гле исчезла семья Усольцевых, погиб мужчина после опрокидывания лодки, пишет SHOT.

Трагедия произошла на протоке Дурная в Курагинском городском округе.

«На лодке плыли женщина и мужчина, тело которого обнаружили в воде прямо возле берега», — говорится в публикации.

Издание уточнило, что пострадавшую женщину удалось спасти.

За последние годы как минимум семь человек не вернулись домой после посещения Манской петли: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин и другие. Из-за зловещей репутации этого места местные жители распродают дома.

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