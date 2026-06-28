Появилась новая жертва в районе Манской петли, где исчезла семья Усольцевых

В районе Манской петли в Красноярском крае, гле исчезла семья Усольцевых, погиб мужчина после опрокидывания лодки, пишет SHOT.
Трагедия произошла на протоке Дурная в Курагинском городском округе.
«На лодке плыли женщина и мужчина, тело которого обнаружили в воде прямо возле берега», — говорится в публикации.
Издание уточнило, что пострадавшую женщину удалось спасти.
За последние годы как минимум семь человек не вернулись домой после посещения Манской петли: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин и другие. Из-за зловещей репутации этого места местные жители распродают дома.