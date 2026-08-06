Коллаж сгенерирован нейросетью
Новости России

Эксперт оценил подлинность голосового сообщения от пропавшей семьи Усольцевых

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В деле о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае появился неожиданный поворот. Спустя почти десять месяцев после исчезновения Сергея, Ирины и их дочери Арины в тайге, друг главы семейства Валентин Дегтерев получил анонимное электронное письмо с голосовым сообщением. На аудиозаписи звучит женский голос, напоминающий голос Ирины Усольцевой, которая прощается с близкими и говорит, что семья не вернётся.

Анонимное письмо пришло на тот самый электронный адрес, который Дегтерев использовал для переписки с Сергеем Усольцевым до его исчезновения. В голосовом сообщении женский голос произносит прощальные слова:

«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все».

Особое внимание привлекает временной разрыв: согласно метаданным, аудиозапись была создана 20 июня, однако отправлена адресату лишь после 20 июля. Причины месячной задержки отправки остаются неясными.

Валентин Дегтерев поделился, что проверил полученное аудио с помощью специальной программы, которая, по его словам, показала отсутствие признаков подделки.

«Я проверил, показывает, что это реальная запись. Получается, что запись не поддельная. Усольцевы живы и просто скрываются от людей. Это очевидно для меня», — утверждает друг пропавшей семьи.

Однако эксперты в области кибербезопасности призывают к осторожности в выводах. Специалист Алексей Раевский в комментарии aif.ru пояснил, что современные технологии позволяют создавать высококачественные подделки голоса, которые сложно отличить от настоящих записей.

«Сейчас очень развиты технологии создания дипфейков до такой степени, что подделка голоса вообще не является проблемой. Достаточно иметь запись жертвы длительностью в несколько секунд», — отметил эксперт.

По его словам, нейросети постоянно совершенствуются, и создание убедительного дипфейка стало доступным. Точный анализ подлинности аудиозаписи требует проведения специальных технических исследований квалифицированными специалистами.

Ряд экспертов, ознакомившихся с записью, уже высказали предположение о её искусственном происхождении. Они обращают внимание на монотонность речи, отсутствие естественных эмоциональных интонаций и равномерные паузы между фразами — признаки, характерные для сгенерированного нейросетью контента.

Напомним, семья Усольцевых отправилась в поход 28 сентября 2025 года. Они планировали подняться на гору Буратинка, расположенную в тайге недалеко от посёлка Кутурчин Красноярского края, но к месту назначения так и не прибыли. Их автомобиль был обнаружен брошенным: внутри находились документы всех членов семьи и примерно 300 тысяч рублей наличными, однако туристическое снаряжение — палатки, продукты, тёплая одежда — отсутствовало.

Масштабные поисковые операции с участием тысяч добровольцев и спасателей не дали результатов. Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии продолжает расследование уголовного дела, рассматривая две основные версии: несчастный случай, которая считается приоритетной, и криминальный характер происшествия.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В ночь на 6 августа Ярославль отразил самую массовую атаку БПЛА
Следующая статья
Ущерб от действий ВСУ в Курской области оценили почти в 505 млрд рублей

Популярные материалы

Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 
Интересное

Афонский старец назвал страны, которые исчезнут с карты

Паисий Святогорец предрёк раскол целого континента. Таких событий ещё не было в мировой истории.
Интересное

Коридор затмений: кому из знаков зодиака август изменит жизнь навсегда

Период коридора затмений с 12 по 28 августа может стать поворотным для представителей четырёх знаков зодиака.
Культура и события

Главные события Дня города в Рязани пройдут на Большом пешеходном маршруте

Праздничные события состоятся и на других городских территориях. Все мероприятия будут проходить в режиме повышенной антитеррористической защищенности.
Новости России

В Москве бенгальский кот насмерть загрыз чихуахуа, оставленную на передержку

В Москве произошёл трагический инцидент: крупный бенгальский кот насмерть загрыз чихуахуа по кличке Рики, которая была оставлена на передержку у знакомой хозяйки.
Темы
Новости России

Ущерб от действий ВСУ в Курской области оценили почти в 505 млрд рублей

В ходе расследования уголовных дел следователи признали потерпевшими и допросили 87 389 человек.
Новости России

В ночь на 6 августа Ярославль отразил самую массовую атаку БПЛА

В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась самой массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов с начала проведения специальной военной операции.
Новости России

При атаке БПЛА на частный дом в Курской области погиб мужчина, шестеро ранены

В Большесолдатском районе Курской области вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал частный жилой дом в селе Козырёвка.
Общество

В Рязани возле ТРЦ «Премьер» женщина бросается под колёса автомобилей

По сообщениям очевидцев, на проезжую часть вышла женщина, которая ведет себя неадекватно и намеренно бросается под колёса движущихся автомобилей.
Новости России

Мать убитых в Таиланде россиян Дианы и Романа рассказала о расследовании

Раскрытие жестокого убийства 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых в Таиланде позволило правоохранительным органам пресечь деятельность опасной банды и сберечь жизни других людей.
Новости России

При атаке БПЛА на медучреждение в Донецке погибла женщина

В Киевском районе Донецка в результате атаки беспилотного летательного аппарата на медицинское учреждение погибла пожилая женщина, ещё две пациентки получили ранения различной степени тяжести.
Новости мира

На Украине полностью сгорел крупнейший склад местного маркетплейса

На Украине полностью уничтожен крупнейший логистический склад маркетплейса Rozetka, расположенный в городе Бровары Киевской области.
Новости России

Правительство РФ разрешило оборот бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Правительство Российской Федерации приняло постановление, устанавливающее временные особенности оборота автомобильного бензина и дизельного топлива в стране до 1 июля 2027 года.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье