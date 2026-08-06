Эксперт оценил подлинность голосового сообщения от пропавшей семьи Усольцевых

В деле о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае появился неожиданный поворот. Спустя почти десять месяцев после исчезновения Сергея, Ирины и их дочери Арины в тайге, друг главы семейства Валентин Дегтерев получил анонимное электронное письмо с голосовым сообщением. На аудиозаписи звучит женский голос, напоминающий голос Ирины Усольцевой, которая прощается с близкими и говорит, что семья не вернётся.

Анонимное письмо пришло на тот самый электронный адрес, который Дегтерев использовал для переписки с Сергеем Усольцевым до его исчезновения. В голосовом сообщении женский голос произносит прощальные слова:

«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все».

Особое внимание привлекает временной разрыв: согласно метаданным, аудиозапись была создана 20 июня, однако отправлена адресату лишь после 20 июля. Причины месячной задержки отправки остаются неясными.

Валентин Дегтерев поделился, что проверил полученное аудио с помощью специальной программы, которая, по его словам, показала отсутствие признаков подделки.

«Я проверил, показывает, что это реальная запись. Получается, что запись не поддельная. Усольцевы живы и просто скрываются от людей. Это очевидно для меня», — утверждает друг пропавшей семьи.

Однако эксперты в области кибербезопасности призывают к осторожности в выводах. Специалист Алексей Раевский в комментарии aif.ru пояснил, что современные технологии позволяют создавать высококачественные подделки голоса, которые сложно отличить от настоящих записей.

«Сейчас очень развиты технологии создания дипфейков до такой степени, что подделка голоса вообще не является проблемой. Достаточно иметь запись жертвы длительностью в несколько секунд», — отметил эксперт.

По его словам, нейросети постоянно совершенствуются, и создание убедительного дипфейка стало доступным. Точный анализ подлинности аудиозаписи требует проведения специальных технических исследований квалифицированными специалистами.

Ряд экспертов, ознакомившихся с записью, уже высказали предположение о её искусственном происхождении. Они обращают внимание на монотонность речи, отсутствие естественных эмоциональных интонаций и равномерные паузы между фразами — признаки, характерные для сгенерированного нейросетью контента.

Напомним, семья Усольцевых отправилась в поход 28 сентября 2025 года. Они планировали подняться на гору Буратинка, расположенную в тайге недалеко от посёлка Кутурчин Красноярского края, но к месту назначения так и не прибыли. Их автомобиль был обнаружен брошенным: внутри находились документы всех членов семьи и примерно 300 тысяч рублей наличными, однако туристическое снаряжение — палатки, продукты, тёплая одежда — отсутствовало.

Масштабные поисковые операции с участием тысяч добровольцев и спасателей не дали результатов. Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии продолжает расследование уголовного дела, рассматривая две основные версии: несчастный случай, которая считается приоритетной, и криминальный характер происшествия.