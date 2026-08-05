При атаке БПЛА на медучреждение в Донецке погибла женщина

В Киевском районе Донецка в результате атаки беспилотного летательного аппарата на медицинское учреждение погибла пожилая женщина, ещё две пациентки получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его данным, удар пришёлся на медицинское учреждение, в котором в момент атаки находились пациенты. В результате попадания БПЛА: погибла женщина 1948 года рождения (78 лет), ранения получили две женщины — 1946 и 1952 годов рождения (80 и 74 года соответственно).

Алексей Кулемзин подтвердил факт атаки и сообщил о жертвах, однако дополнительные обстоятельства инцидента и сведения о текущем состоянии раненых на момент публикации не приводятся.

О степени разрушений самого медицинского учреждения, типе применённого беспилотника и точном времени удара официальная информация пока не поступала.