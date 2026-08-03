Шесть человек погибли и около 40 пострадали при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал обновленные данные о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов на село Архипо-Осиповка под Геленджиком. По его словам, число погибших в результате трагедии увеличилось до шести человек, трое из которых являются детьми.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее целенаправленным и циничным террористическим актом киевского режима против мирного населения, не имеющего отношения к военным объектам. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что удар по детям не может иметь никакого оправдания, и пообещал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим и семьям погибших.

По последним данным, общее число получивших ранения достигло примерно 40 человек. Семнадцать из них были госпитализированы в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского района и Горячего Ключа, где им оказывается вся необходимая квалифицированная помощь.

Для ликвидации последствий инцидента и оказания помощи пострадавшим была мобилизована масштабная медицинская группировка. На место происшествия направлены пять бригад скорой помощи из Геленджика и три бригады из Туапсе. Кроме того, из Краснодара в поселок выехала специализированная бригада центра медицины катастроф.

Ранее специалист подчеркнул, что в подобных атаках украинские силы используют преимущественно одни и те же проверенные беспилотники: модель FP-1 от компании Firepoint и беспилотник АН-196 «Лютый», разработанный концерном «Антонов». Эти устройства могут летать по сложным маршрутам на значительные расстояния.