Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

В Архипо-Осиповке число погибших после падения обломков БПЛА выросло до четырех

Алексей Самохин
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В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком число погибших после падения обломков беспилотника увеличилось до четырех человек. Еще десять человек получили травмы, среди них двое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. 

По уточненным данным, в числе погибших — один ребенок. Пострадавшими числятся десять человек, включая двух несовершеннолетних.

По поручению губернатора Краснодарского края к месту происшествия направили специализированную бригаду медицины катастроф.

В больницу доставили двух взрослых и одного ребенка. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказывают на месте, госпитализация им не потребовалась.

На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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«ВСУ ударили не по военному объекту. Не по НПЗ. Не по предприятию ВПК. А по забитому мирняком пляжу. Люди пришли сюда позагорать, искупаться, весело провести время, — написал военкор Александр Коц. — И попали в прицел оператора украинского дрона».

По словам журналиста, это уже не первый подобный случай. Еще 13 августа 2014-го украинская РСЗО «Смерч» обстреляла кассетными боеприпасами жителей донецкого города Зугрэс, отдыхавших на берегу реки Крынка. Тогда погибли 19 человек, 40 получили ранения. А через 10 лет, 23 июня 2024-го американская ракета ATACMS, запущенная ВСУ, ударила по пляжу под Севастополем. Погибли трое детей и двое взрослых. Более 120 человек были ранены. 

«Какой был в этих налетах военный смысл? Никакого. Чистый террор, — подчёркивает военкор. — И это явно не экспромт вражеского дроновода, опившегося горилкой. Приказы на такие удары даются вышестоящим командованием в письменном виде, с координатами цели и расходом ударных средств. Было бы очень интересно взглянуть, чья подпись стоит под документом. И принять все возможные меры для физической ликвидации этого нелюдя».

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