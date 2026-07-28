Эдуард Сандлер, фото: vk.ru/bcdynamo25
Новости России

Эдуард Сандлер разбился на гидроцикле во Владивостоке

Алексей Самохин
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Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер погиб во Владивостоке в результате аварии на гидроцикле. Трагедия произошла в ночь на 27 июля. Сандлер передвигался на гидроцикле в темное время суток, когда по неизвестной пока причине потерял управление. Судно на высокой скорости врезалось в каменную дамбу.

Полученные травмы оказались смертельными. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы. По словам местных жителей, авария произошла в районе мыса Бурный рядом с апарт-отелем. После случившегося криминалисты несколько часов работали на месте происшествия.

«Управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо» ушел из жизни, — говорится в некрологе на странице команды «ВКонтакте». 

— Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола.

Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу «Динамо» прошло большой путь и добилось значимых побед».

Эдуард Сандлер был известным баскетбольным тренером и спортивным функционером. С 2015 по 2021 год он возглавлял ПСК «Сахалин», «Восток-65» и «Динамо» из Владивостока.

В 2016 году Сандлера арестовали по делу о нецелевом использовании средств клуба «Спартак-Приморье». Следствие оценило ущерб более чем в 6 миллионов рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, однако уже в 2017 году он вышел на свободу условно-досрочно.

В 2025 году имя Сандлера вновь оказалось в центре внимания после конфликта с 19-летним футболистом ФК «Динамо» (Владивосток) Антоном Мухиным. Спортсмен обратился в полицию с заявлением об избиении, после чего МВД сообщило о начале проверки.

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