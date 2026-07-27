Эксперты объяснили значение ночных ударов по объектам в Днепропетровской области

В ночь на 27 июля российские военные нанесли серию ударов по объектам в Днепропетровской области Украины. По данным источников, целями стали предприятия в Павлограде, Синельниково и Днепропетровске, которые связаны с обеспечением украинского военно-промышленного комплекса.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Павлоград является одним из крупных промышленных центров, где могли производиться боеприпасы, беспилотные системы и другие изделия военного назначения. Он также предположил, что удары были нанесены по объектам энергетической и химической инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации.

По мнению Матвийчука, аналогичные цели находились и в Синельниково, где расположены предприятия тяжелой промышленности.

Военный аналитик Алексей Леонков, комментируя сообщения о сильных пожарах и запахах после взрывов в Днепропетровске, предположил, что под удар мог попасть объект, связанный с производством боеприпасов. Он отметил, что подобные цели поражаются только после дополнительной проверки разведывательной информации.

Военный эксперт Василий Колташов, в свою очередь, заявил, что удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса стали частью системной стратегии. По его мнению, целью является снижение возможностей Украины по производству вооружений и обеспечению войск.