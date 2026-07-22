Названы цели российских ударов в ночь на 22 июля

Ночью 22 июля Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В результате ударов:

▫️ в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ;

▫️ на переходе морем (15 км и 53 км юго-вост. Одесса) поражены сухогруз и морское судно типа «балкер», осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск»;

▫️ в городе Одессе поражен логистический центр «Новой Почты», используемый для хранения грузов военного назначения.

▫️ Кроме того, в районе н.п. Ковалевка (25 км северо-зап. Одесса) поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2», уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.