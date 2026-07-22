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Общество

Названы 10 профессий, где работодатели чаще всего требуют навыки работы с ИИ

Алексей Самохин
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Российские работодатели все чаще включают в требования к кандидатам умение работать с искусственным интеллектом и нейросетями. За первое полугодие 2026 года на платформе hh.ru было опубликовано более 21,6 тысячи вакансий, где такой навык упоминался среди ключевых. Информация актуальна и для Рязани. 

Чаще всего знание ИИ требуется дизайнерам и художникам — на них приходится 16% всех подобных вакансий. На втором месте находятся SMM- и контент-менеджеры (11%), столько же приходится на менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов.

В десятку наиболее востребованных специалистов также вошли:

  • менеджеры по продажам и работе с клиентами — 5%;
  • программисты и разработчики — 5%;
  • секретари и ассистенты — 4%;
  • копирайтеры, редакторы и корректоры — 3%;
  • дата-сайентисты — 2%;
  • педагоги — 2%;
  • видеооператоры и видеомонтажеры — 2%.

Как отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова, быстрее всего спрос на специалистов, владеющих ИИ-инструментами, растет среди педагогов. За год число таких вакансий увеличилось почти в 2,5 раза. Более чем вдвое вырос спрос на менеджеров по продажам, на 67% — на видеооператоров и монтажеров, на 45% — на секретарей и ассистентов, а на дата-сайентистов — на 13%.

Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить дата-сайентистам — в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Программистам и разработчикам предлагают около 126,2 тысячи рублей, менеджерам по продажам — 110,3 тысячи рублей, а маркетологам — около 91 тысячи рублей.

Медианная предлагаемая зарплата копирайтеров, редакторов и корректоров составляет 83,4 тысячи рублей. Столько же в среднем предлагают видеооператорам и видеомонтажерам. Дизайнеры и художники могут рассчитывать на 83,3 тысячи рублей, преподаватели — на 74,2 тысячи рублей, SMM- и контент-менеджеры — на 73,2 тысячи рублей, а секретари и ассистенты — на 66,2 тысячи рублей в месяц.

Исследование показывает, что владение инструментами искусственного интеллекта постепенно становится востребованным навыком не только в IT, но и в маркетинге, образовании, творческих профессиях и административной работе.

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