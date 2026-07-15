Фото: Pixabay
Общество

Отряд «Барс-Рязань» набирает добровольцев для защиты воздушного пространства региона

Анастасия Мериакри
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Мобильные огневые группы отряда «Барс-Рязань» продолжают активную подготовку к выполнению боевых задач и приглашают в свои ряды новых добровольцев. Как подчеркивают в командовании, служба в данных подразделениях предусмотрена исключительно на территории Рязанской области.

Основной упор в обучении делается на огневую и инженерную подготовку, тактическую медицину и боевое слаживание. Особое внимание уделяется отработке нормативов по стрельбе: бойцы тренируются поражать как статичные, так и движущиеся воздушные цели, что критически важно для эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Что касается условий контракта, то официально срок службы составляет не более полугода. Однако на практике командование пришло к оптимальному графику «два месяца через два». Такой подход позволяет военнослужащим не терять полученные навыки и поддерживать высокую боевую готовность.

Сами бойцы высоко оценивают атмосферу в коллективе. Один из военнослужащих отметил, что реальность полностью оправдала его ожидания благодаря профессионализму командиров и сплоченности ребят.

Особую уверенность в своих силах бойцам придает опыт событий 15 мая. Как поделился один из участников отряда «Барс-Рязань», мобильные группы сработали слаженно и профессионально: несмотря на опасность, военнослужащие держали оборону до последнего патрона, сделав всё возможное и даже больше для отражения атаки противника.

Репортаж о буднях и подготовке отряда доступен в сюжете телеканала ТКР.

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