В Рязани мусоровоз вывалил отходы на асфальт под окна дома на Первомайском проспекте

Жители домов № 71/1 и 72 по Первомайскому проспекту в Рязани столкнулись с абсурдной ситуацией при вывозе мусора. По их словам, после проведения капитального ремонта отходы во дворе не вывозились с прошлого года. Лишь несколько недель назад управляющая компания установила во дворе контейнер, куда жильцы и начали складировать мусор.

Однако процесс вывоза обернулся созданием новой антисанитарии. По словам очевидцев, приехавший грузовик марки «Камаз» не вывез содержимое бака, а просто вывалил весь мусор прямо на асфальт, после чего уехал с пустым контейнером. Факт инцидента подтверждается видеозаписью, которую жильцы передали в общественную организацию «Регион для жизни».

Попытки жителей добиться справедливости через жалобы в различные инстанции привели к неожиданной реакции коммунальщиков. Управляющая компания разместила в подъездах объявления, в которых просит жильцов предоставить видео и государственные номера «неизвестного Камаза», который якобы самовольно заехал на территорию и устроил свалку.

Сами жители называют такую версию несостоятельной. Они подчеркивают, что двор огорожен и въезд в него возможен только по коду, который есть исключительно у представителей управляющей компании и ее подрядчиков.

На данный момент мусор продолжает лежать на асфальте, а ситуация требует вмешательства надзорных органов для наведения порядка и привлечения виновных к ответственности.