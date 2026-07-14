Прокуратура проверит дороги Рязанского района из-за застрявшей скорой помощи

Прокуратура Рязанского района инициировало проверку по фактам, изложенным в средствах массовой информации. Поводом послужила публикация о том, что автомобиль скорой медицинской помощи застрял в грязи на одной из местных дорог.

Согласно установленным данным, инцидент произошел в июле 2026 года. Бригада медиков следовала по экстренному вызову в деревню Гурейкино, однако из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна машина не смогла проехать. В результате врачам и фельдшерам пришлось оставить транспорт и пешком преодолеть расстояние более одного километра, чтобы добраться до пациента.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дорожной сети. Цель проверки — принятие мер прокурорского реагирования для восстановления прав граждан на безопасное дорожное движение и своевременное оказание медицинской помощи.

Ход расследования и его окончательные результаты находятся на строгом контроле районной прокуратуры.