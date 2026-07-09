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Транспорт и дороги

«Коммунисты России» предложили ввести льготы на АЗС для некоторых россиян

Алексей Самохин
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Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с инициативой ввести особые льготы на автозаправочных станциях для нескольких категорий граждан — многодетных семей, инвалидов, родственников участников специальной военной операции и ветеранов труда. Об этом политик рассказал в разговоре с «Абзацем».

По словам Малинковича, льготы предполагают обслуживание вне общей очереди, а также возможность приобретать топливо в объёме, превышающем лимиты, установленные региональными властями. Партия, добавил он, уже готовит соответствующее обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. По мнению политика, в условиях сложившейся ситуации на топливном рынке необходимо определить группы населения, которым обслуживание должно предоставляться в приоритетном порядке.

Малинкович пояснил свою позицию по каждой из предложенных категорий. В первую очередь, по его словам, речь идёт о многодетных семьях, для которых автомобиль зачастую является главным средством решения повседневных бытовых задач. Также в приоритетную группу, по его мнению, должны войти люди с инвалидностью и члены семей участников СВО. Отдельно политик упомянул ветеранов труда — многочисленную категорию граждан, сложившуюся ещё с советских времён, которую, по его убеждению, также стоит поддержать в нынешних условиях.

В качестве конкретных мер он предложил обслуживать эти категории без очереди, а также увеличение отпускаемого объёма топлива для многодетных семей — например, там, где установлен лимит в 20 литров, увеличить его до 30, а где действует лимит в 30 литров — довести до 40.

Кроме того, Малинкович допустил возможность включить в список льготников ещё одну категорию — специалистов, отвечающих за жизнеобеспечение и безопасность города. При этом, по его мнению, муниципальные чиновники в подобных привилегиях не нуждаются и вполне могут стоять в общей очереди наравне с остальными гражданами.

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