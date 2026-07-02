Минэкономразвития Рязанской области: На отдельных АЗС временно могут действовать локальные ограничения

Министерство экономического развития Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ответило на вопрос о проблемах с бензином на АЗС.

«В настоящее время фиксируем значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин, — говорится в сообщении. — По данным мониторинга, на отдельных АЗС временно могут действовать локальные ограничения на его продажу.

Ведущие топливные компании работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно обеспечить поставки и удовлетворить потребности населения. Ситуацию держим на постоянном контроле, принимаем все возможные меры для ее стабилизации».