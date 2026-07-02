Окский заповедник закрыли для посещения из-за высокой пожарной опасности

Со 2 по 22 июля 2026 года на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник» в Рязанской области вводится особый противопожарный режим и устанавливается полный запрет на посещение лесов. Соответствующий приказ № 25 подписал директор учреждения в связи с ухудшением пожароопасной обстановки.

Администрация заповедника призывает жителей и гостей региона ограничить поездки в лесные массивы и строго соблюдать правила безопасности. В этот период категорически запрещено разводить костры и сжигать мусор, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и приусадебных участках.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрены повышенные административные штрафы:

для граждан — от 15 000 до 30 000 рублей;

для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 до 400 000 рублей.

Несмотря на жесткие ограничения в лесной зоне, экскурсионные объекты Окского заповедника продолжают принимать посетителей в штатном режиме.