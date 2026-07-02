Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Европа в огне, не надо было злить Россию: сбывается пророчество Нострадамуса, которого так боится Запад

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Аномальная жара, накрывшая Европу, вновь разожгла споры вокруг древних пророчеств. На фоне температурных рекордов многие вспомнили предсказания Мишеля Нострадамуса, которые, по мнению некоторых исследователей, могут быть связаны с нынешними климатическими событиями.

Люди на полном серьёзе обсуждают и библейские пророчества, знамения последних времён, Божью кару и другие религиозные темы, которые возникают во времена крупных потрясений. О том, с какими предсказаниями наши современники связали нынешние события, рассказали журналисты News.ru.

Пугающе точное предсказание Нострадамуса

Французский астролог и пророк Мишель Нострадамус ещё в XVI веке писал о будущем, в котором Европа столкнётся с разрушительной жарой. В своей книге «Пророчества» он описывал сильный зной, способный уничтожить урожай в странах Южной Европы. Речь шла прежде всего о Греции и Италии, где, по его словам, последствия засухи могут привести к голоду.

Точных дат Нострадамус не называл. Однако в интернете появляются версии, что его слова могут относиться именно к 2026 году. Поводом стали рекордные температуры, которые уже привели к многочисленным жертвам и серьёзным проблемам в ряде европейских стран.

Особенно активно обсуждают один из самых известных катренов, где говорится о раскалённом море, гибели рыбы и голоде в районе Родоса и Генуи. Любители пророчеств считают, что именно эти строки сегодня приобретают новый смысл.

Библейские пророчества и разговоры о Божьей каре

На фоне природной аномалии в социальных сетях мелькают рассуждения о религии и духовных причинах происходящего. Некоторые пользователи проводят параллели с сюжетами Священного Писания и вспоминают историю Содома и Гоморры. А нынешние события трактуют как предупреждение человечеству.

Подобные публикации отражают личное мнение их авторов и не имеют подтверждения со стороны науки или официальных религиозных организаций. А тем временем интерес к теме продолжает расти. Многие ищут ответы в Библии, изучают христианские пророчества, предсказания о конце времён и пытаются понять, можно ли считать происходящее знамением.

«Голодные камни» снова появились из воды

Наряду с мистическими версиями существуют и вполне реальные признаки засухи. Одним из них стали знаменитые «голодные камни», которые несколько лет назад вновь показались в пересохших европейских реках.

Эти валуны с высеченными отметками уровня воды известны ещё с XV века. Их оставляли жители европейских городов как своеобразное предупреждение потомкам. Если вода опускалась настолько низко, что камни становились видны, это означало приближение тяжёлых времён. Засуха почти всегда сопровождалась неурожаем, нехваткой продовольствия и ростом цен.

Самые известные надписи относятся к периоду Первой мировой войны. Тогда сильная засуха совпала с масштабным кризисом, который переживала Европа. Именно поэтому появление таких камней и сегодня многие воспринимают как тревожный символ.

История уже знает подобные примеры

Историки напоминают, что климатические потрясения не раз становились причиной серьёзных общественных кризисов. Засуха уничтожала урожай, продукты дорожали, а нехватка продовольствия вызывала массовое недовольство.

Одним из примеров называют события конца XVIII века во Франции. Неурожай и рост цен на хлеб усилили напряжение в обществе и стали одним из факторов, которые предшествовали Французской революции.

Похожие процессы происходили и в странах Карибского бассейна. Засухи и разрушительные ураганы нанесли удар по сельскому хозяйству, что обострило социальные проблемы и усилило политическую нестабильность.

Что на самом деле ждёт Европу

Сегодня Европа вновь сталкивается с продолжительными волнами жары. Страдают люди, выгорают поля, снижается урожайность, растут расходы на производство продуктов. Всё это усиливает нагрузку на экономику.

Эксперты отмечают, что длительные климатические аномалии способны привести к дефициту продовольствия, росту цен и новым социальным конфликтам. При этом подобные оценки основаны на анализе исторического опыта, а не на мистических предсказаниях.

Тем не менее разговоры о пророчествах Нострадамуса, библейских предсказаниях, последних временах и Божьем суде продолжают набирать популярность. Одни воспринимают их как духовное предупреждение, другие считают простым совпадением. Но рекордная жара вновь заставила многих задуматься о том, насколько тесно могут быть связаны природные катастрофы, история и человеческая судьба.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В РГУ имени С.А. Есенина стартовали «Университетские смены»

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Эксперт объяснил, почему Россия предупредила США о новом ударе «Орешником»

Москва могла предупредить Вашингтон о скором ударе «Орешником» по...
Новости России

Тело звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского обнаружили в Оке

В Подмосковье нашли тело российского актера Александра Высоковского, известного по ролям в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». Артисту было 62 года.
Новости России

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус Минск — Анапа

В момент атаки в салоне автобуса, следовавшего по маршруту Минск — Анапа, находились 14 человек: 12 пассажиров и два сменных водителя.
Транспорт и дороги

Чиновники: в Рязанской области значительно вырос спрос на бензин, на отдельных АЗС введены ограничения на продажу

В Рязанской области фиксируется значительный рост среднесуточного спроса на бензин. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.
Темы
Общество

В РГУ имени С.А. Есенина стартовали «Университетские смены»

В вуз приехали активисты из 23 разных регионов страны.
Медицина

Заметить приближающийся инфаркт рязанцу помогли два тревожных симптома

Во время планового лечения мужчина рассказал врачам о странных симптомах. Как выяснилось позже, они намекали на приближающийся инфаркт.
Происшествия

В Рязани на преподавателей вуза возбудили уголовные дела о коммерческом подкупе

За деньги они помогали студентам сдавать сессии, защищать дипломы.
Интересное

2029-й уже называют «годом Жириновского»: может сбыться самое громкое пророчество политика

Высказывание Владимира Жириновского, сделанное незадолго до событий 2022 года, снова обсуждают. Почему внимание приковано к 2029 году.
Общество

В Рязани «Лекторы особого назначения» завершили обучение и готовятся к защите

Слушатели прошли пять образовательных модулей. Впереди — защита авторских лекций.
Армия и СВО

Рязанцам рассказали, как попасть на службу в мобильные огневые группы: возраст, денежное довольствие, перечень задач

Кого берут в новое формирование, длительность контракта и могут ли по нему отправить в «горячие точки» – ответы на вопросы по службе в МОГ.
Власть и политика

Павел Малков рассказал об итогах внеплановой проверки кораблинской спортшколы

Проверяющие оценили внешнее и внутреннее благоустройство, качество услуг. Результаты обнародованы.
Спорт

Трусова начала катать короткую и произвольную программы: даются не без трудностей

Недавно родившая фигуристка «воскресла» для большого спорта. Как возраст и опыт изменили её подход к тренировкам.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье