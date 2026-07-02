В РГУ имени С.А. Есенина стартовали «Университетские смены»

Сегодня в Рязанском государственном университете имени Сергея Александровича Есенина состоялось торжественное открытие образовательно-туристских программ «Университетские смены» для победителей конкурсного отбора Движения Первых.

Организатором проекта выступает Движение Первых совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и Росмолодёжь. Образовательно-туристские программы «Университетские смены» проводятся по Национальному проекту «Молодёжь и дети».

В РГУ имени С.А. Есенина собрались активисты из 23 разных регионов страны. В этом году университет организует смену гуманитарной направленности: журналистика, реклама, история, социология, лингвистика, психология. Ребята смогут познакомиться ближе с гуманитарными науками, пообщаться с успешными выпускниками вуза, работающими на федеральных каналах, а также погрузиться в историю региона. Участников ждут экскурсии на обсерваторию, биостанцию и лаборатории вуза, а также они посетят музей-заповедник Константиново, прогуляются по территории Рязанского Кремля и Кремлевскому скверу и посетят «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник», пообщаются с председателями предметных комиссий, откроют театральный мир совместно с театром «Переход» имени Геннадия Кириллова РГУ имени С.А. Есенина.

8 июля ребята даже поучаствуют в съёмках клипа на песню «Ты должен двигаться вперед» — неофициального гимна Движения, вместе с исполнительницей песни — Алисой Бусловой. Снимает клип федеральная команда ArtMasters Production.

С приветственными словами к участникам смены обратились:

Ректор РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Александрович Боков:

«Я рад приветствовать в нашем университете самых активных, талантливых и целеустремлённых ребят со всей страны. Уверен, что эти дни станут для вас не только временем новых знаний, но и точкой опоры для выбора будущей профессии. Мы постарались сделать программу максимально насыщенной, чтобы каждый нашёл здесь что-то важное именно для себя. Надеемся, что в будущем вы выберете именно наш университет для поступления, как делают это ребята в прошлых смен. В этом году к нам поступает участница прошлого года с Ростовской области.».

Министр образования Рязанской области Ольга Николаевна Прушковская:

«Рязанская область всегда открыта для молодёжи. Желаю вам вдохновения, ярких открытий и чтобы энергия, которую вы привезли с собой, осталась с вами надолго. Учитесь, творите, дружите — и пусть этот опыт станет стартом ваших больших свершений».

Также приветствовал председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Владимирович Косачев, который отметил, что:

«РГУ имени Есенина для меня — это не просто альма-матер. Здесь я получил образование, здесь я встретил любовь, здесь родилась моя семья. И я искренне завидую вам, потому что у вас есть целых 10 дней, чтобы прочувствовать эту магию. Пусть они станут для вас такими же судьбоносными, как для меня когда-то».

Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Михайловна Косачева:

«Движение Первых — это семья, и сегодня мы с радостью принимаем в неё новых друзей. Наша смена построена так, чтобы вы не только узнали о гуманитарных профессиях, но и почувствовали себя частью большого сообщества единомышленников. Верьте в себя, поддерживайте друг друга, и тогда всё получится!»

В течение 10 дней участников ждет насыщенная программа, включающая знакомство с экосистемой вуза, мастер-классы, встречи с интересными личностями, экскурсии и развивающий досуг.

Каждый из трех отрядов смены представил себя на сцене, продемонстрировав творческий настрой и командный дух.