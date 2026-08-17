Фото с сайта «Рыбное онлайн»
Происшествия

На М-5 под Рязанью произошло жёсткое массовое ДТП

Валерия Мединская
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Вечером 16 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» между Рязанью и Рыбным столкнулись три легковых автомобиля. Авария случилась около 17:00 перед светофором в районе поворота к Рязанским садам, сообщает портал «Рыбное онлайн».

Машины получили серьёзные повреждения. К месту ДТП приехали наряды полиции и медики. По словам очевидцев, одной из девушек медицинскую помощь оказывали прямо на месте происшествия.

Официальной информации о количестве пострадавших и их состоянии пока нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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