На М-5 под Рязанью произошло жёсткое массовое ДТП

Вечером 16 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» между Рязанью и Рыбным столкнулись три легковых автомобиля. Авария случилась около 17:00 перед светофором в районе поворота к Рязанским садам, сообщает портал «Рыбное онлайн».

Машины получили серьёзные повреждения. К месту ДТП приехали наряды полиции и медики. По словам очевидцев, одной из девушек медицинскую помощь оказывали прямо на месте происшествия.

Официальной информации о количестве пострадавших и их состоянии пока нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.