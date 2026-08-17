Названы регионы, жители которых выиграли больше всего денег в «моментальных лотереях»

С начала года участники «моментальных лотерей» от «Национальной Лотереи» выиграли более 632 миллионов рублей. Самый крупный приз, 15 миллионов, достался жительнице Республики Мордовия. Она купила билет «Лапки удачи», и ей на голову свалилась колоссальная сумма, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей (организованы Минфином России).

В топ-5 регионов по суммам выигрышей вошли Москва (39,2 млн рублей), Санкт-Петербург (38,1 млн), Московская область (34,7 млн), Краснодарский край (25,7 млн) и Республика Мордовия (20,5 млн).

Всего за семь месяцев 2026 года обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей стали 16 жителей из 14 регионов. Общая сумма миллионных призов — 43 млн рублей. Государственные лотереи приводят следующие выигрыши: 5 млн получил участник из Петербурга, по 3 млн — у счастливчиков из Краснодарского края, Оренбургской области и Башкортостана, по 2 млн — у жителей Московской, Тамбовской областей и Якутии. Ещё восемь человек выиграли по 1 млн рублей в разных регионах страны.

И хотя в актуальном рейтинге нет Рязанской области, жители нашего региона нередко становятся обладателями крупных выигрышей. Например, недавно сообщалось, что рязанка выиграла 5 млн рублей в онлайн-лотерее «Большая 8».

Ранее россиянка, которая выиграла в лотерею 33 млн рублей, рассказала о приметах и знаках о выигрыше. Например, за пару недель до розыгрыша у неё чесалась ладонь, а гороскоп сулил финансовую удачу.