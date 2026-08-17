SHOT: Тимур Бекмамбетов оставил в России недвижимость на полмиллиарда рублей

Режиссёр Тимур Бекмамбетов после начала спецоперации уехал из России, однако сохранил здесь недвижимость стоимостью более 600 млн рублей. По данным SHOT, в собственности режиссёра и его семьи находятся три квартиры в Москве.

Две из них расположены в знаменитом доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. Здание построили в 1912 году. В разные годы здесь жили и бывали актёр Михаил Астангов, писатель Владимир Гиляровский и другие известные люди.

Первая квартира Бекмамбетова занимает около 230 квадратных метров. В 2019 году режиссёр оказался в суде из-за перепланировки, после которой на фасаде здания появилась трещина. Спор завершился мировым соглашением. Сейчас стоимость такого жилья оценивается примерно в 230 млн рублей.

Ещё одну квартиру в этом же доме режиссёр приобрёл в октябре 2021 года, за несколько месяцев до начала СВО. Жильё находится на чердачном этаже и занимает около 310 квадратных метров. По оценке SHOT, такая недвижимость может стоить около 300 млн рублей.

Третья московская квартира расположена на Краснопролетарской улице. Бекмамбетов купил её в 2018 году и оформил на единственную дочь Жанну. Четырёхкомнатное жильё площадью около 100 квадратных метров оценивается примерно в 80 млн рублей.

При этом сам режиссёр сейчас живёт сразу в трёх странах: США, Израиле и Казахстане. После начала СВО Бекмамбетов поддержал отказ европейских кинофестивалей от участия российских картин.

Позже режиссёр продал компанию Bazelevs, которая работала над фильмами «Ёлки» и другими известными проектами. В 2023 году у Бекмамбетова и его супруги Наталии Фишман родился сын. Она младше режиссёра на 29 лет.

Общая оценочная стоимость трёх квартир в Москве превышает 600 млн рублей.