Сергей Соседов появился в выпуске шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ через три дня после смерти

В эфире телеканала НТВ состоялась премьера третьего сезона музыкального проекта «ВИА Суперстар!» (16+). Этот выпуск стал особенно трогательным для телезрителей, так как ведущий Вадим Такменев объявил, что весь новый сезон посвящается памяти скоропостижно скончавшегося музыкального критика Сергея Соседова, пишет портал «ТВ Mail».

Поскольку съемки проекта проходили еще летом, Сергей Соседов предстал перед аудиторией в своей привычной роли члена жюри. Вместе с ним выступления коллективов оценивали Лера Кудрявцева, Ирина Понаровская и Кирилл Туриченко. Для многих зрителей это стала последней возможностью увидеть харизматичного и прямолинейного критика за работой.

В борьбе за победу в новом сезоне участвуют десять знаковых групп, пик популярности которых пришелся на период от перестройки до начала 2000-х годов. В списке участников оказались «Белый орел», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», «Веселые ребята», а также знаменитая немецкая группа Dschinghis Khan («Чингисхан»).

Наиболее сильный эмоциональный отклик у критика вызвало выступление коллектива «Город 312». Солистка группы Светлана Назаренко (Ая), перенесшая три года назад обширный инсульт, исполнила пронзительную композицию «Останусь». Соседов отметил глубину этого номера, назвав песню личной автобиографией певицы.

«Вы замечательные артисты и замечательные люди. Большая песня. Тончайше выписанная мелодия, сильнейшие стихи. Эта композиция очень личностная для Аи, она стала ее автобиографией. И когда был финал с картиной, в которой вы стояли, запечатленные навсегда, — я вижу это, и это сохранится в моей памяти до конца моих дней», — эмоционально заявил он в эфире.

Впрочем, критик остался верен себе и не стал раздавать авансы всем подряд. Выступление группы «Фабрика» с песней «Про любовь» он раскритиковал за недостаточное вокальное разнообразие участниц.

Напомним, Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в возрасте 58 лет в якутском городе Нерюнгри. Критик прибыл туда для участия в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026», но трагически упал на лестнице в отеле. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга, полученные в результате несчастного случая. Транспортировка тела в Москву запланирована на 28 сентября, а церемония прощания и похороны пройдут на Перепечинском кладбище в Подмосковье.