Избирком зарегистрировал депутатов Госдумы от Рязанской области

В Рязани состоялось 220-е заседание Избирательной комиссии региона. Главным пунктом повестки стала официальная регистрация избранных депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, представляющих одномандатные округа области.

Члены комиссии утвердили регистрацию Андрея Красова, выдвинутого партией «Единая Россия», который будет представлять Рязанский одномандатный избирательный округ (№157). Также статус депутата Госдумы подтвержден за Лианой Пепеляевой («Единая Россия»), избранной по Скопинскому одномандатному избирательному округу (№158).

Значительная часть заседания была посвящена развитию гражданского сознания в регионе. Комиссия утвердила внесение изменений в Сводный план основных мероприятий на 2026 год, направленный на повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов.

В рамках поддержки молодых граждан было обновлено Положение о конкурсе эссе среди школьников области. Кроме того, избирком утвердил новое положение о проведении регионального конкурса «Молодежь и выборы», который в этот раз пройдет в интеллектуальном формате «Брейн-ринг» среди студентов местных образовательных организаций.

В завершение заседания был рассмотрен технический вопрос: принято решение об уничтожении документов временного срока хранения, которые были сформированы в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва, состоявшихся 14 сентября 2025 года.