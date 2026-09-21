В Рязанской области повысят должностные оклады работников госорганов на 4%

С 1 декабря 2026 года в Рязанской области на 4% проиндексируют должностные оклады работников государственных органов, которые занимают должности, не относящиеся к государственной гражданской службе. Постановление №275 подписал губернатор Павел Малков 18 сентября.

Индексацию проведут с учетом всех предыдущих повышений. Оклады увеличат в 1,04 раза.

Речь идет о должностях, перечень и условия оплаты труда по которым установлены постановлением правительства Рязанской области №477 от 13 декабря 2022 года.

Расходы на повышение зарплат будут финансироваться из средств областного бюджета, предусмотренных главным распорядителям на соответствующий финансовый год.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Рязанской области, курирующего социальную сферу.