Фото: Рязанский избирком
Власть и политика

В первый день выборов в Рязанской области проголосовали более 24% избирателей

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области подвели итоги первого дня масштабной избирательной кампании. По данным регионального избиркома на вечер 18 сентября, явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва составила 24,34%.

В регионе открыты двери 960 избирательных участков. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность и легитимность процесса, Общественная палата направила на участки почти 3000 независимых наблюдателей. Они присутствуют на каждом пункте голосования, контролируя соблюдение всех процедур и гарантируя корректный учет каждого голоса.

Как отметила член избирательной комиссии Рязанской области Валентина Горшкова, голосование проходит в спокойном, штатном режиме. На текущий момент в комиссию не поступило ни одной жалобы или заявления от избирателей.

Гражданская активность

Особый акцент в первый день голосования сделали на высокой активности участников специальной военной операции и членов их семей. Для многих это не просто выполнение гражданского долга, а осознанный вклад в будущее страны.

Знаковым событием стало участие в выборах ветеранов Великой Отечественной войны, чей голос поистине бесценен. Свой выбор уже сделали:

  • Дмитрий Алексеевич Черничкин, которому 15 сентября исполнился 101 год. Он прошел с боями до самого Берлина.
  • Галина Александровна Соболева, которая в декабре отметит свое 102-летие.
  • Василий Анисимович Богатов, которому 99 лет — единственный ныне живущий ветеран Великой Отечественной войны в Шацком округе.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила, что голосование организованно в том числе в местах лишения свободы и больницах для осужденных, а также активно проводится на дому для маломобильных граждан.

За кого можно проголосовать в 2026 году

Выборы в Государственную Думу проходят по смешанной системе, поэтому каждый избиратель получит два бюллетеня.

  1. Федеральный партийный список

В первом бюллетене предстоит выбрать одну из десяти политических партий. В списке представлены: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Родина», «Партия пенсионеров», Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия прямой демократии» и «Коммунисты России».

  1. Одномандатные округа

Во втором бюллетене нужно отдать голос за конкретного кандидата, баллотирующегося от Рязанской области. Зарегистрировано семь кандидатов от 13 политических партий.

По избирательному округу №157, охватывающему Московский и Советский районы Рязани, а также ряд муниципальных образований Рязанской области, включая Касимовский, Пителинский, Путятинский, Сасовский, Ермишинский, Кадомский и Клепиковский муниципальные округа, зарегистрированы следующие кандидаты: Павел Васильев (ЛДПР), Андрей Красов («Единая Россия»), Светлана Меньшикова («Справедливая Россия»), Наталья Рубина (Партия пенсионеров), Дина Фатина («Новые люди»), Владимир Якунин (КПРФ).

В округе №158, включающем большинство муниципальных районов области, а также Железнодорожный и Октябрьский районы Рязани, зарегистрированы следующие кандидаты: Павел Воронин (партия пенсионеров), Евгений Морозов (КПРФ), Максим Мустафин (ЛДПР), Иван Никитичев («Новые люди»), Евгений Никулкин («Справедливая Россия»), Лиана Пепеляева («Единая Россия»).

Муниципальные кампании

В Рязани, Касимовском, Клепиковском, Рыбновском и Рязанском округах проходят дополнительные выборы депутатов. Жители Шиловского округа выбирают полный состав своей думы.

В Рязани за пост депутата городской думы по одномандатному округу №14 борются Сергей Зерицкий (КПРФ), Ольга Карнаусова (ЛДПР), Николай Липкин («Единая Россия»), Олег Лунин («Новые люди»), Ксения Фетисова («Справедливая Россия»).

Фейки в дни выборов

Региональная оперативная группа распространила предупреждение о возможном всплеске дезинформации в интернете. По информации опергруппы, фейковые материалы уже начали распространяться в сети. Одним из характерных примеров стало вирусное видео с изображением «человека-паука» на избирательном участке, которое появилось 18 сентября. Эксперты поясняют, что создатели таких публикаций не утруждают себя проверкой источников: этот ролик был снят в другом регионе и не имеет отношения к выборам в Рязанской области.

Практический гид для избирателя

Чтобы ваш визит на участок прошел гладко, обратите внимание на следующие правила:

Документы: Для получения бюллетеней необходим только паспорт гражданина РФ. Его данные сверят со списком избирателей.

Как найти свой участок: Голосование проходит по месту постоянной регистрации. Узнать номер и точный адрес своего участка можно тремя способами:

  • Через цифровой сервис ЦИК России «Найти свой избирательный участок».
  • В личном кабинете на портале «Госуслуги» (раздел «Выборы»).
  • По телефону Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 27-41-18.

Голосование не по месту прописки: Если вы находитесь в другом городе или районе, проголосовать на удобном участке можно только при условии предварительной подачи заявления (через «Госуслуги» или МФЦ). Без такого заявления бюллетени выдаются строго по месту постоянной регистрации.

График работы и контакты

Голосование продлится три дня. Избирательные участки вновь откроются завтра, 19 сентября, в 8:00 и будут работать до 20:00. Завершится кампания в воскресенье, 20 сентября в 20:00.

Оперативная информация о ходе голосования, работе наблюдателей и новостях выборной кампании публикуется в социальных сетях проекта Общественной палаты региона «Выборы в Рязанской области»: ВКонтакте, МАКС, Одноклассники.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию Избирательной комиссии Рязанской области по телефону: +7 (4912) 27-41-18.

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