ТНТ раскрыл новых участников реалити «Идеальное ограбление»

Телеканал ТНТ продолжает раскрывать имена звездных участников, которым предстоит жить под одной крышей в реалити-шоу «Идеальное ограбление» (16+). Премьера программы состоится осенью 2026 года.

К съемкам программы присоединились блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, а также актер и сценарист Сергей Мезенцев. Всего в проекте примут участие восемь знаменитостей, которые будут бороться за крупный денежный приз. Главная фишка шоу заключается в том, что управлять игрой будет сам особняк. Выступая в роли незримого ведущего, «Дом» будет выдавать участникам секретные задания, распределять скрытые роли и провоцировать их на конфликты, создавая идеальную почву для подозрений и интриг.

Помимо Самойловой и Мезенцева, в касте проекта уже подтверждено участие бойца Магомеда Муртазаалиева, актера Артема Муратова, Аланы Мамаевой и Оскара Кучеры.

Сами участники выражают огромный энтузиазм по поводу предстоящих съемок. Оксана Самойлова отметила, что, несмотря на опыт в подобных проектах, этот формат стал для нее настоящим вызовом:

«Я не новичок в жанре реалити, за плечами несколько крутых проектов на ТНТ. Но «Идеальное ограбление» — это точно совершенно новый формат. Я обожаю разгадывать разные загадки, строить логические умозаключения, и мне очень интересно попробовать себя в такой неожиданной роли — в роли идеального грабителя», — поделилась блогер.

Сергей Мезенцев, в свою очередь, сделал акцент на интеллектуальной составляющей шоу: