В ночь на 18 сентября российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Московский регион. Военный эксперт, подполковник запаса и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в интервью aif.ru рассказал о произошедшем.

По мнению специалиста, география запусков имеет явную закономерность.

«В большинстве случаев запуски беспилотников осуществляются с территорий Черниговской и Киевской областей. Оттуда и наносятся удары в сторону Московской области и других близлежащих регионов», — отметил Иванников.

Эксперт подчеркнул, что украинское командование активно использует приграничные районы для ведения боевых действий: «Черниговскую область превратили в прифронтовой регион. Киевские власти по полной используют его для нанесения ударов. Но российские Вооруженные силы достойно отвечают на все террористические атаки».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столичного региона было направлено более 350 вражеских беспилотников. Благодаря слаженной работе систем противовоздушной обороны, большинство из них было уничтожено на дальних подступах к городу, что предотвратило разрушения на земле.

По официальным данным, за прошедшую ночь российские расчеты ПВО перехватили и нейтрализовали 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары планировалось нанести по территориям Астраханской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, а также Краснодарского края, Крыма и Московского региона.