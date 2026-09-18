Явка на выборах в Рязанской области достигла 14,57%

В Рязанской области продолжается масштабная избирательная кампания 2026 года. По данным регионального избиркома, по состоянию на 15:00 пятницы, 18 сентября, явка избирателей достигла отметки в 14,57%.

Сегодня начались выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва. В Рязани, Касимовском, Клепиковском, Рыбновском и Рязанском округах проходят дополнительные выборы депутатов. Жители Шиловского округа выбирают полный состав своей думы.

Для удобства жителей в регионе открыты двери 960 избирательных участков. Голосование продлится три дня: 18, 19 и 20 сентября. Участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Актуальная и достоверная информация о ходе голосования, результатах и организации процесса публикуется в официальном канале «Выборы в Рязанской области».

Подробный гид для избирателя, включающий информацию о кандидатах и инструкцию по поиску своего участка, доступен по ссылке: https://7info.ru/ryazan/society/v-ryazanskoj-oblasti-nachalos-golosovanie-za-kandidatov-v-deputaty-gosudarstvennoj-dumy-rf/