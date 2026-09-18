Малков сообщил о трех сбитых над Рязанской областью беспилотниках 18 сентября

Днем 18 сентября над Рязанской областью сбиты беспилотники. Губернатор Павел Малков сообщил, что были уничтожены три вражеских беспилотных летательных аппарата.

«Днем над территорией региона сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — прокомментировал ситуацию глава региона.

Согласно данным Министерства обороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 дежурные расчеты успешно отразили массированную атаку. Всего за этот промежуток было перехвачено и уничтожено 328 украинских дронов самолетного типа.

География применения средств ПВО оказалась обширной: воздушные цели ликвидированы над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан. Кроме того, работа велась над акваториями Черного и Каспийского морей.

В ночь с 17 на 18 сентября в одном из населенных пунктов Спасского муниципального округа обломки сбитого дрона упали на многоквартирный жилой дом, повредив кровлю. Обошлось без человеческих жертв и пострадавших.