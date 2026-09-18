Общество

В Рязанской области на выборах активно голосуют участники СВО и члены их семей

Анастасия Мериакри
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В первый день трехдневного голосования, 18 сентября, в Рязанской области зафиксирована высокая гражданская активность, особенно среди участников специальной военной операции и их родственников. Об этом сообщили представители Штаба общественного наблюдения, который в эти дни работает на базе областной библиотеки им. Горького.

Председатель Общественной палаты региона и руководитель Штаба Наталья Гришина отметила особую атмосферу на избирательных участках.

«Сегодня не просто день голосования, а день единения нашей страны, — подчеркнула она. — Мы в течение дня получаем отчеты о ходе голосования от наших наблюдателей. Активную позицию занимают участники военной спецоперации и членов их семей, это очень ценно. Видим, что для многих участие в выборах – праздничное событие, приходят в национальных костюмах, семьями с детьми».

Эту тенденцию подтвердил и член Штаба общественного наблюдения Юрий Фукс, отметив, что ветераны СВО, а также жены и родители бойцов приходят на участки, осознавая свою ответственность за будущее страны.

Член избирательной комиссии Рязанской области Валентина Горшкова озвучила первые цифры: к 15:00 18 сентября явка избирателей в регионе составила 14,57%. По ее словам, голосование проходит в спокойном, штатном режиме, и на данный момент в комиссию не поступило ни одной жалобы или заявления от избирателей.

Особое внимание в этом году уделяется доступности выборов. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила, что голосование организованно в том числе в местах лишения свободы и больницах для осужденных, а также активно проводится на дому для маломобильных граждан.

Кроме того, впервые в регионе реализуется федеральный проект «Волонтеры на выборах». Добровольцы работают на 40 избирательных участках в Рязани, помогая пожилым и маломобильным избирателям, делая процесс голосования максимально комфортным.

Голосование продлится три дня: 18, 19 и 20 сентября. Участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

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