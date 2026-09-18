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Новости России

Подруга пропавшей после свидания под Ростовом девушки раскрыла жуткие детали

Анастасия Мериакри
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В Ростовской области уже более месяца продолжаются поиски 21-летней Снежаны, которая бесследно исчезла после того, как ушла на свидание. Новые неожиданные обстоятельства дела раскрыла подруга пропавшей, Милана, в беседе с aif.ru.

Девушка покинула дом в станице Егорлыкской 12 августа, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. В день пропажи она была одета в кофейный топ с черно-белыми полосами, черные джинсовые шорты и черные кроссовки. При себе у нее была белая сумка, а передвигалась она на сине-серебристом велосипеде. В последний раз ее видели в местном парке. Согласно ориентировке волонтеров, рост Снежаны составляет около 164 см, у нее русые волосы и карие глаза.

По словам Миланы, в станице ходили тревожные, но не подтвердившиеся слухи.

«Пару недель назад мой друг сказал, что ее нашли мёртвой в лесополосе. Я на эмоциях с 8 утра поехала на велосипеде до одной лесополосы, которая находится рядом с больницей, но ничего не нашла, потом поехала на другой край станицы в лесополосу — тоже ничего», — поделилась подруга.

После этих самостоятельных поисков Милана решила навестить семью Снежаны. Родные девушки сообщили, что перед уходом Снежана самостоятельно приобрела новую SIM-карту, забрала бабушкину пенсию, документы и скрылась в неизвестном направлении. Все ее известные ранее номера телефонов сейчас заблокированы.

Милана выразила серьезные опасения за безопасность подруги, отметив ее доверчивость и проблемы с речью.

«Я узнала, что она уже год встречается с каким-то мужчиной, была лишь фотография плохого качества. Больше ничего о ней не знаю. Потом еще раз пошли слухи, что ее нашли в лесополосе. Она очень наивная, у нее проблемы с речью. Я думаю, что ее могли обмануть», — добавила девушка, подчеркнув, что семья у Снежаны хорошая и бабушка ее очень любит.

Представители регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» прокомментировали текущую ситуацию. По их словам, на данный момент поиск ведется исключительно в информационном поле.

«Мы распространяем ориентировку в сетях, собираем информацию. Активный выезд пока не планируется, так как недостаточно информации», — пояснили в отряде.

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