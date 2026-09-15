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Новости России

Эксперт рассказал, что быстрее всего убивает модульные дома в России

Никита Рязанцев
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Короткий срок эксплуатации модульных домов в России может быть связан с ошибками при строительстве и адаптации технологий, а также с недостаточным контролем, заявил в беседе с ТАСС основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.

В Telegram-каналах ранее появились сообщения о том, что такие постройки приходят в негодность уже через два-три года после их установки. Владельцы сталкиваются с различными проблемами: полы начинают гнить, появляется плесень, конструкции деформируются, а внутри стен заводятся насекомые и крысы.

Собеседник агентства пояснил, что модульные конструкции крайне чувствительны к нарушениям защиты от влаги. По его мнению, стены могут превратиться в труху лишь при условии недочетов при тепло- и гидроизоляции.

«В российском климате снеговая нагрузка, проливные дожди без водоотвода, конденсат и деформация фундамента способны «убить» дом за считанные сезоны», — рассказал Лукинов.

Эксперт отметил, что существует и проблема недостаточной адаптации модульных домов к российским условиям. Стандарты таких домов не учитывают особенности нашего климата.

Производители заявляют о сроке службы от 10 до 20 лет, однако при стоимости от 1,5 до 5 миллионов рублей за 30-60 квадратных метров жилье приходит в негодность всего через два-три года. Это несоответствие между рекламными обещаниями и реальностью вызывает беспокойство для всего рынка, добавил Лукинов.

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