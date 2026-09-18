Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Беспилотники сбиты над Рязанской областью днем 18 сентября

Анастасия Мериакри
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18 сентября в Рязанской области были сбиты беспилотные летательные аппараты, как сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своей официальной сводке.

В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени подразделения противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку. В общей сложности за этот временной промежуток было уничтожено 328 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Дагестан, а также акваториями Черного и Каспийского морей.

В сводке не указано точное количество беспилотников, сбитых над Рязанской областью.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября обломки сбитого дрона упали на жилой дом в одном из населенных пунктов Спасского муниципального округа, повредив его кровлю. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

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