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Политика

Эксперт предупредил о начале большой эскалации между Западом и Россией

Алексей Самохин
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Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что новые поставки западного оружия Украине могут начаться уже в октябре. По его словам, США и Евросоюз готовят дополнительные пакеты военной и финансовой помощи на фоне продолжающегося конфликта.

Кнутов призвал не снижать внимание после попыток атак на Московский регион. Эксперт считает, что Киев может предпринять новые акции и напомнил о заявленных планах по наращиванию производства беспилотников на Украине.

«Думаю, что, однозначно, ещё какие-то акции будут предприниматься. Успокаиваться не надо», — сказал Кнутов в беседе с «МК».

По словам специалиста, ранее предполагалось, что зимой у российской стороны будет период для усиления давления на Украину. Теперь, считает он, ситуация может измениться из-за новых западных поставок. Кнутов сослался на объявленный 19 сентября США пакет военной помощи Украине на 2,64 млрд долларов. В него входят зенитные и противорадиолокационные ракеты, средства борьбы с беспилотниками, радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы и другое вооружение.

Отдельно эксперт упомянул ракеты Patriot PAC-2, которые он назвал аналогом некоторых ракет комплекса С-300. При этом Кнутов допустил, что в новый пакет могли войти и другие разработки.

Кроме того, по словам военного эксперта, Евросоюз объявил об экстренной финансовой помощи Украине в размере 6,1 млрд евро. Кнутов связал эти средства с финансовыми проблемами украинских властей и необходимостью обеспечивать выплаты государственным служащим и военнослужащим.

Эксперт считает, что совокупность новых решений США и ЕС указывает на подготовку Украины к дальнейшим боевым действиям зимой. Он также упомянул сообщения о возможной передаче Киеву крупного пакета помощи со стороны Польши.

«Эта помощь связана с тем, что на Украине нечем даже платить заработную плату госслужащим и денежное довольствие военным. Произошла также утечка о том, что Польша передает Украине крупнейший пакет помощи. Одним словом делается все, чтобы Украину накачать оружием и деньгами к зиме и таким образом не дать завершиться конфликту», — отметил Кнутов. 

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